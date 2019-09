Am Sonntagnachmittag wurden die Behindertenparkplätze in Bad Staffelstein überprüft. Dabei wurde ein Fahrzeug festgestellt, das einen Behindertenparkplatz mit entsprechendem Ausweis benutzte. Bei der folgenden Überprüfung wurde jedoch festgestellt, dass der Berechtigte des Schwerbehindertenparkausweises zu keinem Zeitpunkt an Bord war und der 73-jährige Fahrer den Parkplatz zu Unrecht genutzt hatte. Den 73-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren.