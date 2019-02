Behindertenparkplätze: Es wird arg getrickst

Beamte der Polizeistation kontrollierten am Sonntagnachmittag die Behindertenparkplätze an der Obermain-Therme. Hierbei wurden zwei Fahrzeugführer festgestellt, die mit Schwerbehindertenparkausweisen parkten, obwohl der Ausweisinhaber nicht mit in Bad Staffelstein bzw. im anderen Fall bereits verstorben war. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren eingeleitet. Die Behindertenparkausweise wurden sichergestellt und werden der ausstellenden Behörde übersandt. pol