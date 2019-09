Behindertenbeauftragter unterstützt Gremium in WG

In der Wohngemeinschaft für Menschen mit Beatmung, Hartmannstraße 20, fand das erste Treffen zur Bildung eines Gremiums der Selbstbestimmung statt. Hierzu hatte Dorothee Seidl, pflegerische Leitung der Wohngemeinschaft und Sicherheitsbeauftragte der Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH, eingeladen. "Jeder, der bei uns einziehen möchte, wird beim Erstgespräch darüber informiert, dass es in jeder Wohngemeinschaft ein solches Gremium geben muss. Es ist, ich spreche jetzt für Bayern, sozusagen der Kern dieser Wohn- und Betreuungsform", so Seidl. Ist der Mieter selbst nicht mehr in der Lage, im Gremium mitzuwirken und dort seine Interessen wahrzunehmen, übernehmen die Angehörigen oder ein Vertreter diese Aufgabe. Das Gesetz, in dem dies vorgeschrieben ist, heißt "Gesetz zur Regelung der Pflege-, Betreuungs- und Wohnqualität im Alter und bei Behinderung (Pflege- und Wohnqualitätsgesetz - PfleWoqG)". Am Anfang steht die Wahl eines Sprechers oder einer Sprecherin sowie der Person, die die Haushaltskasse führt. Das Gremium entscheidet gemeinschaftlich beispielsweise über die Anschaffung und Instandhaltung gemeinschaftlicher Gegenstände, die Durchführung von Renovierungsarbeiten an Gemeinschaftsflächen, den Abschluss von Versicherungen und ob Haustiere gehalten werden dürfen. Es entscheidet auch darüber, wer sie betreuen soll bzw. welchen Pflegedienst oder welche Pflegedienste sie wählen.

Jede Wohngemeinschaft, auch die in der Hartmannstraße, hat Einzelzimmer, in denen der Mieter ganz alleine bestimmen kann. Aber es gibt auch Gemeinschaftsbereiche wie die Küche, den Bereich für gemeinsame Aktivitäten wie Fernsehen, Spielen, Essen und Feiern. Hier muss man sich natürlich über die Nutzung einig sein. Kommt es zu Konflikten, ist wiederum das Gremium der Selbstbestimmung gefragt, das, wenn nötig, eine neutrale Person zur Schlichtung hinzuziehen soll.

Sprecherin gewählt

"Bis jemand in eine Wohngemeinschaft einzieht, wissen es die meisten Leute nicht, dass es in Wohngemeinschaften so klare Regeln und die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung gibt", sagt Dorothee Seidl. Umso dankbarer ist sie Bernhard Schlereth, dem langjährigen Stadtrat und Behindertenbeauftragten der Stadt Bad Kissingen, dass er das Gremium der Selbstbestimmung in der Wohngemeinschaft als unabhängiger Moderator unterstützt. "Als ich ihn fragte, war er sofort bereit, bei der Gründungsversammlung dabei zu sein. Um sie vorzubereiten, haben wir uns vorher getroffen und alles durchgesprochen. Es muss ja rechtlich alles stimmen, angefangen von den Wahlen bis hin zur Haushaltskasse", so Frau Seidl weiter. Alles ging dann zügig und korrekt an diesem Abend über die Bühne. Das Gremium der Selbstbestimmung ist entscheidungs- und beschlussfähig. Als Sprecherin wurde Evi N. gewählt. Nach dem offiziellen Teil des Abends ließ man gemeinsam den Abend ausklingen.

"Ich finde es sehr sinnvoll und für unsere Arbeit hilfreich, dass ein Gremium der Selbstbestimmung gewählt wird", sagt die pflegerische Leiterin. "Man lernt einander besser kennen, man kann sich miteinander austauschen und das gemütliche Zusammensein genießen." Die Räumlichkeiten der noch sehr neuen Wohngemeinschaft sind hierfür ideal. Eine Innenarchitektin hat sie geschmackvoll geplant und eingerichtet. Alles ist großzügig, licht, mit warmen Farben an den Wänden.

Alle, die sich in der Wohngemeinschaft zusammengefunden hatten, dankten Bernhard Schlereth für sein großes Engagement und die kompetente Beratung.

Die Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH hat in Bad Kissingen zwei Wohngemeinschaften. red