Beherztes Eingreifen verhindert Großbrand

Dem beherzten Eingreifen eines 28-Jährigen ist es zu verdanken, dass sich am Sonntag eine Rauchentwicklung an einem Anwesen in der Vogelschau in Ebermannstadt nicht zu einem Wohnungsbrand entwickelte. Kurz nach der Mittagszeit stellte der junge Mann eine starke Rauchentwicklung auf dem Balkon des Nachbaranwesens fest und verständigte daraufhin sofort die integrierte Rettungsleitstelle. Geistesgegenwärtig lief er zu seinem 63-jährigen Nachbarn und klopfte - vergebens - an dessen Wohnungstür. Beherzt trat er die Tür ein und stellte auf dem Balkon einen zu brennen beginnenden Müllsack fest. Diesen konnte er noch rechtzeitig bis zum Eintreffen der Feuerwehr und Polizei löschen. Der in der Wohnung befindliche Senior bekam von dem ganzen Vorfall nichts mit. Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor Asche- und Zigarettenreste in einen der mehreren Müllsäcke geworfen und diesen dann auf dem Balkon gelagert hatte. In der Folgezeit fing ein glimmender Ascherest zum Qualmen an und es entstand eine Rauchentwicklung, die letztendlich noch rechtzeitig bemerkt wurde. Es wurden keine Personen verletzt und ein nennenswerter Gebäudeschaden entstand auch nicht. Eine Anzeige für den 63-Jährigen ist jedoch die Folge.