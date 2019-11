Beherzter Sprung vom Pedelec

Mit einem beherzten Sprung von seinem Pedelec hat ein Mann verhindert, dass er verletzt wird. Eine Autofahrerin war am Dienstag gegen 16.40 Uhr auf der Heiligenfelder Allee von der KissSalis kommend unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Westring abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer, und es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand 300 Euro Schaden, am Pedelec in Höhe von etwa 200 Euro. pol