Beherzter Kampf ohne Happyend

Nach dem Punktgewinn in letzter Sekunde vergangene Woche gegen die GSV Eintracht Baunatal, wollte der HSC 2000 Coburg II in der 3. Liga Ost gegen den Tabellendritten HSG Hanau in der HUK-Arena nachlegen. Doc dauas wurde trotz eines beherzten Auftritts nichts, denn die Gäste entführten mit 27:26 (14:14) zu Punkte.

Die Niederlage des direkten Abstiegskonkurrenten SG Bruchköbel am Vortag, sicherte dem HSC 2000 Coburg II allerdings bereits vor dem Spiel den 14. Tabellenplatz und somit die Möglichkeit, in der Relegation um den Klassenerhalt mitzuspielen.

HSC 2000 Coburg II - HSG Hanau 26:27 (14:14)

Das Spiel begann nach einigen vergebenen Chancen im Angriff mit einem 0:4-Rückstand nach nur fünf Minuten. Bis zur 12. Minute konnte dieser Rückstand jedoch egalisiert werden und die Vestestädter gingen sogar mit 6:5 in Führung. Nachdem die HSG Hanau in kurzer Zeit drei schnelle Tore erzielen und sich damit auf 8:11 absetzte, war das Trainerduo Göhl/Riehn zu einem Timeout gezwungen.

Dieses zeigte Wirkung und der HSC konnte wieder ausgleichen und mit einem Tor in Führung gehen (13:12). Ein verworfener Siebenmeter der Gäste sowie ein Tor in letzter Sekunde durch Lukas Dude führten zum Halbzeitstand von 14:14.

Auch in der zweiten Halbzeit blieben beide Mannschaften stets auf Augenhöhe. Zwar konnte sich der HSC wieder kurz auf zwei Tore absetzen, doch die Gäste blieben stets dran und glichen wieder aus. Dem Timeout für den HSC in der 41. Minute folgten drei Treffer am Stück durch Girts Lilienfelds, der mit sechs Treffern der erfolgreichste Schütze des Spiels war.

Auch in den letzten zehn Minuten blieb das Duell eng, dies lag auch an einem gut haltenden Vincent Plötz im Tor der Coburger Zweiten, der einige Großchancen der Gäste entschärfte. Dem letzten Siebenmeter des Drittplatzierten folgte jedoch kein Ausgleichstreffer mehr, weshalb des enge und spannende Spiel am Ende mit 26:27 für die HSG Hanau endete.

Noch ein Punktspiel

Am nächsten Samstag bestreitet die "Zweite" ihr letztes Punktspiel auswärts bei der HG Oftersheim/Schwetzingen. Ob der Klassenerhalt möglicherweise über eine Relegation erzwungen werden kann, wird sich zeigen müssen.

Stimmen zum Spiel

HSC-Spieler Lars Fichtner (hört nach der Saison auf): Mein letztes Heimspiel war schön, schade das es nicht mit einem Sieg geendet hat. Wir hatten uns immer wieder schön zurück gekämpft gegen eine starke Hanauer Mannschaft, obwohl wir phasenweise unkonzentriert agierten. Ich denke, ein Unentschieden wäre verdient gewesen, aber leider kann man nichts machen, es war ein schöner Abschluss, so kann man aufhören.

HSC-Leistungsträger Nikola Franke (hört nach der Saison ebenfalls beim HSC Coburg auf): Unsere Abwehr hat wieder gut gestanden, aber leider haben wir vorne, wie schon die ganze Saison, zu viele technische Fehler gemacht. Außerdem waren es zu viele schlechte Würfe, die wir uns heute genommen haben. Gut war, dass wir relativ viele Konter gelaufen sind. Allerdings stehen wir uns häufig auch ein bisschen selber im Weg. Wir haben heute gegen den Drittplatzierten gespielt und gefühlt zwei Punkte verloren. ibi