Behelfsklinik im Altbau

2018 ist das Helmuth-G.-Walter-Klinikum Lichtenfels in einen Neubau neben dem Altbau gezogen. Der harrt nun einer Nachnutzung. Davon, dass er im Zuge der Corona-Krise teilweise reaktiviert werden könnte, war schon mehrfach die Rede. Am Donnerstag nun habe die Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landkreis Lichtenfels den entsprechenden Auftrag erteilt, berichtete Robert Wieland, zuständiger Geschäftsführer bei Regiomed und amtierender Krankenhausdirektor in Lichtenfels. Der Auftrag laute, technisch und organisatorisch Betriebsbereitschaft herzustellen, für den Fall, dass die Kapazitäten in den Regiomed-Kliniken erschöpft sind. 90 bis 100 Betten sollen dann im Altbau bereitstehen.

Was die technische Seite angehe, sei Lichtenfels vorbereitet, sagte Wieland. Problem sei eher das personelle Konzept. "Personal ist die einzige wirkliche Mangelressource." Einen Termin, wann das Behelfskrankenhaus betriebsbereit sein muss, gebe es noch nicht, sagte Wieland. sb