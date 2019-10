Behelfsgleis geplant

Die nächste Gemeinderatssitzung in Oerlenbach findet am Dienstag, 15. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Klaus Markert spricht über den Internet-Anschluss in der Gemeinde Oerlenbach, insbesondere über die Anbindung Ebenhausen/Eltingshausen. Ferner geht es um die Revision der lufttechnischen Anlage an der Wilhelm-Hegler-Halle, die Errichtung eines Behelfsbahnsteiges am Gleis 3 im Rahmen des barrierefreien Ausbaus des Bahnhofs Ebenhausen, die Erteilung eines eigenwirtschaftlichen Linienverkehrs auf der Strecke Maßbach-Bad Kissingen, Linie 8151 und die Festlegung der Holzpreise 2019/2020. sek