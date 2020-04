Behauptungen sind durchweg grundlos und falsch

Zum Leserbrief von Wolfgang Schoepe im FT vom 3. April ("Bauhof verwüstet Schutzgebiet") erreichte uns folgende Stellungnahme des Ersten Bürgermeisters German Hacker im Namen der Stadt: Die Behauptungen von Herrn Schoepe sind durchweg grundlos und falsch.

Es handelt sich bei der Maßnahme um typische regelmäßige Pflegeschnitte, die wie in jedem Winter im ganzen Stadtgebiet stattfinden. Dies wurde auch bereits mehrfach im Amtsblatt und den Tageszeitungen angekündigt. Zuletzt per Presseinformation am 10. Februar 2020. Herr Schoepe weiß dies. Herr Schoepe ist, als Stadtratskandidat der Freien Wähler und Mitglied des Agenda Arbeitskreises Stadtentwicklung, sicher bestens darüber informiert. Er diskreditiert hier dennoch unseren Baubetriebshof und die Stadtverwaltung insgesamt. Ich weise die Vorwürfe deutlich zurück.

Richtig ist Folgendes: Es handelt sich um eine völlig normale, übliche und fachgerechte Gehölzpflege, die von naturschutzfachlicher Seite, bei uns im Hause von unserer Naturschutzbeauftragten begleitet wird. Die Gehölze im Landschaftsschutzgebiet "Dambachtal" werden abschnittsweise im regelmäßigen Turnus auf Stock gesetzt. Es handelt sich um eine Pflegemaßnahme.

Ziel der Pflege ist, einen dichten Strauchwuchs anzuregen und Hecken zu verjüngen. Die Gehölze werden alle wieder frisch austreiben und in etwa drei Jahren so weit entwickelt sein, dass sie wieder Schutz bieten. Ein regelmäßiger Pflegeschnitt ist erforderlich, damit Hecken ihre vielfältigen ökologischen Funktionen erfüllen können. Nur in dicht gewachsenen Hecken finden Kleintiere und Vögel einen geeigneten Brut- und Rückzugsraum und nur dichte Hecken bieten ausreichend Sichtschutz.

Gerade vitale Hecken bereichern die Erholungslandschaft, verhindern Bodenerosion und bremsen den Wind. Werden Hecken auf Stock gesetzt, bleibt der Wurzelstock sichtlich zum Neuaustrieb im Boden. Eine Erosion des Bodens ist somit ausgeschlossen.

Der Gehölzrückschnitt erfolgt immer nur abschnittweise, in ca. fünf bis sechs Metern Breite. Eine Hecke wird nie in der kompletten Länge auf Stock gesetzt. Bäume wurden in dem Gebiet gar nicht ausgeholzt.

Der Großteil der Hecken wird vom städtischen Baubetriebshof zurückgeschnitten. Darüber hinaus sind in Herzogenaurach auch der Landschaftspflegeverband Mittelfranken sowie Herzogenauracher Landwirte mit der Heckenpflege beauftragt. Für letztere Maßnahmen gibt es Zuschüsse des Bayerischen Umweltministeriums und des Bezirks Mittelfranken.

Darüber hinaus wurden im Stadtgebiet auch städtische Bäume einem Pflegeschnitt unterzogen. Hierbei geht es vor allem darum, die Bäume sturm- und verkehrssicher zu machen. Das Totholz wird entfernt und, wo erforderlich, die Baumkronen etwas eingekürzt. Die Maßnahmen dienen dem Schutz und dem Erhalt der Bäume, denn nur gesunde Bäume können dem Klimawandel standhalten. Die Behauptung von Herrn Schoepe, gesunde Bäume würden "sinnlos gefällt", ist schlicht falsch und grenzt an eine Unverschämtheit gegenüber den die Maßnahmen planenden Fachleuten. Alle Schnittmaßnahmen werden vorher immer naturschutzfachlich geprüft.

Die Maßnahme im Dambachtal hat auch nichts mit einem zukünftigen Baugebiet In der Reuth zu tun. Dessen zukünftige Bebauung liegt ausdrücklich außerhalb des Landschaftsschutzgebietes.

Die im Leserbrief in Zweifel gezogene Zahl von 20 000 neu gepflanzter Bäume muss genau genommen sogar 26 100 lauten. So viele Bäume wurden auf unserem Stadtgebiet seit 2012 bei verschiedenen Maßnahmen, unter anderem Verjüngungspflanzungen und Aufforstungen, vor allem im Bereich Dohnwald, bei Höfen und südlich von Burgstall gepflanzt.