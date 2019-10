Bereits am 4. Oktober entwendete ein 21-jährer Mann zusammen mit einem bislang unbekannten Täter in einem Einkaufsmarkt in der Weißenbrunner Straße in Kronach zwei Spielekonsolen im Wert von etwa 550 Euro. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme am 9. Oktober konnte der gleiche Täter dabei beobachtet werden, wie er die gleiche Masche erneut abzog und eine weitere Spielekonsole, nun im Wert von etwa 420 Euro entwenden wollte. Der Dieb wurde festgenommen und muss sich nun strafrechtlich verantworten.