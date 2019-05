Begrüßung der neuen Stipendiaten

Die neuen Stipendiaten 2019/20 aus Großbritannien und Deutschland werden am heutigen Dienstag um 19 Uhr im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia begrüßt. Seit April beherbergt das Künstlerhaus Gäste aus Großbritannien und Deutschland. Die Bildenden Künstler, Komponisten und Autoren bleiben fünf oder elf Monate und werden heute im Saal der Villa Concordia von Künstlerhausdirektorin Nora-Eugenie Gomringer in Bamberg begrüßt.

Preisträger sind in diesem Jahr in der Sparte Musik: Lisa Streich, Antje Vowinckel, Helmut Lachenmann, Steven Davison und Christian Mason. Als Bildende Künstler wurden Kate Mackeson, Johannes Tassilo Walter, James Stephen Wright und Alexander Deubl ausgezeichnet. Den Bereich Literatur repräsentieren in diesem Jahr Nancy Campbell, Paula Fürstenberg, Enis Maci und Lukas Rietzschel.

Gäste sind willkommen

Moderiert wird die Veranstaltung von der Direktorin des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia, Nora-Eugenie Gomringer. Die Begrüßung der Stipendiaten bietet die Gelegenheit, diese in einer lockeren Gesprächsrunde kennenzulernen. Gäste sind zu diesem besonderen Abend willkommen. Der Eintritt ist frei.

Interessante Begegnungen mit den Künstlern sind auch bei den weiteren Veranstaltungen der Villa Concordia möglich, auf deren Homepage weitere Informationen zu aktuellen Veranstaltungen und Biografien der Stipendiaten zu finden sind. Das Gastland und die Künstler für ein Aufenthaltsstipendium im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia wählt ein vom Freistaat Bayern zusammengestelltes Kuratorium aus, dessen Besetzung wechselt. red