Begründung geändert

Die Unterzeichner des Bürgerbegehrens "Erhalt unseres Hallenbades - Schwimmen statt Abriss" haben bei Bürgermeister Helmut Blank (CSU) einen Antrag gestellt, dass der Stadtrat erneut über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheiden möge. Der Grund, die Zulässigkeit zu versagen, sei entfallen, weil die Begründung neu formuliert wurde.

In dem Schreiben heißt es, dass die Unterzeichner die Entscheidung des Stadtrats, die Zulässigkeit zu verneinen, zur Kenntnis genommen und die Begründung neu formulieren: "Bei einem Abbruch werden deutlich mehr als eine Million öffentlicher Gelder ausgegeben, ohne irgendeinen Gegenwert zu schaffen. Bei einer Sanierung, die mit mehreren Millionen Euro gefördert würde, hätte Münnerstadt wieder ein voll funktionsfähiges Hallenbad. Es stünde dann wieder Schulen, Vereinen, der Bevölkerung und den Besuchern der Stadt zur Verfügung. Münnerstadt hätte einen weiteren wichtigen Standortfaktor, der die Wohn- und Lebensqualität nachhaltig für die nächsten Generationen steigert."

In der Begründung wurde also die falsche Zahl "4,5 Millionen Euro " durch "mehrere Millionen Euro" ersetzt. Diese Änderung erfolge auf Grund der Ermächtigung, zur Begründung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens, Änderungen vorzunehmen, heißt es in dem Schreiben, das Alrun Lintner, Karin Mayer und Gerhard Beck unterzeichnet haben. Mit dem Satz: "Eine rechtliche Überprüfung beim zuständigen Verwaltungsgericht behalten wir uns vor", endet das Schreiben. "Die abschließende Prüfung hat noch nicht stattgefunden", sagt dazu der geschäftsleitende Beamte der Stadt, Stefan Bierdimpfl. Über den Ausgang dieser Überprüfung wird die Stadt die Öffentlichkeit informieren.