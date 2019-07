Begräbnis von Fehlgeburten

Die Sozialstiftung Bamberg hat auf dem städtischen Friedhof ein Grabfeld für die Bestattung von Fehlgeburten geschaffen. Ermöglicht werden die Beisetzungen vor allem durch das Engagement der örtlichen Bestattungsunternehmen Friede, Hohensee-Metzner, Melzer und Pietät, die auf ihr Honorar verzichten. Der nächste ökumenische Gottesdienst mit anschließender Beerdigung findet am Freitag, 12. Juli, um 12.15 Uhr in der Aussegnungshalle des Bamberger Friedhofs statt. Die Bestattung wird von der Seelsorge des Klinikums am Bruderwald vorgenommen. red