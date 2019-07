Begleiter in der Trauer gesucht

Seit 2016 begleitet Lacrima in Oberfranken Heranwachsende, die ein Eltern- oder Geschwisterteil verloren haben. Ehrenamtliche Trauerbegleiter betreuen die Kinder und Jugendlichen und bieten Hilfe in Trauermomenten. Aktuell gibt es in Oberfranken Gruppen in Kulmbach und in Reckendorf bei Bamberg. Anfang 2020 wird Lacrima dann auch in Bayreuth eine Gruppe anbieten.

Um weitere Kinder betreuen zu können, startet am 27. September eine neue Ausbildungsreihe zum Trauerbegleiter. "Diese Trauerbegleiter, die die Gruppenstunden vorbereiten und leiten, sind darin geschult, zu erkennen, wie es jedem Kind gerade geht und was es braucht", erklärt Simone Goppert von Lacrima. Der neue Kurs findet an drei Wochenenden in der Geschäftsstelle der Johanniter-Unfall-Hilfe in Bamberg, Gutenbergstr. 2a statt (27. bis 29. September, 11. bis 13. Oktober und 8. bis 10. November 2019). Wer sich dafür interessiert, kann sich unter Telefon 0951/20879874 oder per E-Mail an lacrima.oberfranken@johanniter.de melden. Informationen zu Lacrima gibt es unter www.johanniter.de/oberfranken/lacrima. red