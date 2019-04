Der Beginn des Wallfahrtsjahres auf dem Maria Ehrenberg am 1. Mai rückt näher. Kirche und Gelände werden deshalb gereinigt und hergerichtet. Für die Geländereinigung fahren die Männer am Samstag, 20. April, um 9 Uhr auf den Maria Ehrenberg. Treffpunkt ist am Pfarrhaus in Kothen. Für die Kirchenreinigung sind die Frauen zuständig. Treffpunkt ist am Dienstag, 23. April, um 9 Uhr, ebenfalls am Pfarrhaus in Kothen. Es werden für die Sonntage noch Helfer gesucht, die Wache am Maria Ehrenberg halten. Sie sollen von etwa 11.30 bis 17 Uhr die Kirche beaufsichtigen. Interessenten können sich im Vorraum der Kirche in Kothen eintragen. sek