Beginn der vorösterlichen Zeit mit Fichtlesbuben und Palmweihe

Seit Jahrzehnten ziehen die Fichtlesbuben und -mädchen an Palmare, dem Palmsonntag, mit dem Wallfahrtskreuz von Haus zu Haus und beten das "Vater unser". Diese Tradition wird beispielsweise in Grundfeld noch gepflegt. Die Einwohner geben meist Süßigkeiten, Eier und kleine Geldgeschenke und setzen darauf, dass die Kinder an den Kartagen mit den Ratschen und dem Spruch "Ave Maria, gracia plena!" auch in der Nähe ihrer Häuser und Plätze im Dorf zu Gebet und Gottesdienst aufrufen.

In der Pfarrei Herz-Jesu Schwürbitz fand am Palmsonntag die traditionelle Palmweihe mit Pfarrer Diter Glaeser statt. Anschließend hielt die Pfarrei feierlichen Palmeinzug mit Ministranten, Erstkommunikanten sowie Vertretern der politischen Gemeinde unter musikalischer Begleitung der Blaskapelle in die Herz-Jesu-Kirche. Im Gottesdienst stand die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi im Vordergrund. Der katholische Frauenverein verteilte geweihte Palmbuschen an die Gläubigen. are/Ha