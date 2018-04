Beginn der Turniersaison

Die RSG Frankenhof in Sonnefeld beginnt ihre Turniersaison 2018 vom Freitag, 13., bis Sonntag, 15. April mit dem ersten der geplanten drei Turniere. Es wurden fast 600 Startplätze gemeldet. Beginn ist am Freitag um 11 Uhr mit einer L-Dressur, danach A**- Dressur und Dressurreiterprüfung A, den Abschluss macht um 17 Uhr ein Reiterwettbewerb. Die Springprüfungen beginnen am Samstag und Sonntag jeweils mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A, Samstag folgen noch eine Springprüfung Klasse A**, ein Springreiterwettbewerb, ein E-Springen und um 15.30 Uhr ein L-Springen mit Stilwertung. Am Sonntag steht nach der Springpferde-A noch eine Stilspringprüfung der Klasse A*, eine Springpferdeprüfung L und ein Ponystilspringen der Klasse E auf dem Plan, bevor um 15.15 eine Springprüfung Klasse L nach Fehlern und Zeit das Turnierwochenende beendet. Der Eintritt ist frei. red