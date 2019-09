Die BRK-Seniorengymnastik beginnt nicht wie ursprünglich vorgesehen am 18. September, sondern muss auf Mittwoch, 9. Oktober, verlegt werden. Die Übungsstunden finden dann wieder wie gewohnt um 19 Uhr in der Zehntscheune in den Räumen der Heimatspielgemeinde statt. Neue Teilnehmer sind dazu willkommen, schreiben die Veranstalter. Anmeldungen und nähere Informationen bei Rosina Eckert, Tel.: 09733/ 3764. sek