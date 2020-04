Begeisterter Sänger und Musiker

Am kommenden Sonntag begeht mit Franz Deuerling ein echter Nurner, dessen berufliches Leben vom Friseurhandwerk geprägt war, seinen 85. Geburtstag. Aufgrund seiner Beschäftigung war er vielen Menschen in der Region bekannt, weil er sich nach der Meisterprüfung 1959 selbstständig machte und einen Friseursalon betrieb, der heute von Tochter Bärbel Wich geführt wird.

In die Lehre ging der Jubilar in Teuschnitz, Erfahrungen im Beruf sammelte er in Wunsiedel und im oberbayerischen Aschau. Dort lernte Franz Deuerling auch seine Frau Ilse kennen, mit der er im Jahre 2016 bereits die diamantene Hochzeit beging. Nach zweijähriger Friseur-Tätigkeit im Chiemgau zog es ihn in seine Heimat zurück.

Seine Freizeit galt vorwiegend der Musik und dem Gesang. So ist es schon erstaunlich, dass er trotz seines hohen Alters noch als aktiver Sänger beim örtlichen Gesangverein mit von der Partie ist. Für seine Verdienste wurde er unter anderem mit der Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes und des Fränkischen Sängerverbandes für 50 Jahre Singen im Chor ausgezeichnet. Beim Musikverein Nurn blies er zusätzlich über zwei Jahrzehnte lang die Tuba. Auch ist er seit etlichen Jahren Mitglied beim Sportverein und der Frankenwaldvereins-Ortsgruppe. Aus seiner Ehe mit seiner Frau Ilse ging neben Tochter Bärbel noch Sohn Frank hervor, der in Selm bei Dortmund verheiratet ist. hf