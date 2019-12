Begeisterndes Liedgut

Schnell springt der Funke der Begeisterung auf die Kirchenbesucher über, wenn die junge Band "Laudamus" mit neuem geistlichen Liedgut Familien- und Jugendgottesdienste in der Pfarrei St. Pankratius Steinberg bereichert - und das nunmehr bereits seit einem Jahrzehnt. Unter Leitung von Elisabeth Hoderlein hat sich die Band im Laufe der Jahre ein beachtliches Repertoire angeeignet. Geweckt wurde der Wunsch nach einer Pfarrband bei einer Busreise der Ministranten mit ihren Begleitern nach Rom im August 2009. "Unterwegs wurde viel gelacht und gesungen - und so hatten einige musikalische Teilnehmer auf der Heimreise eine tolle Idee", freute sich stellvertretende Pfarrgemeinderats-Vorsitzende Helene Müller in ihrer Laudatio beim Gottesdienst am Samstagabend. Kurzerhand nannte man die neue Kirchenband "Laudamus" - "wir loben". Sie dankte Nina Lindner, Silja Haderlein, Markus Zwosta, Tim Zwosta, Elisabeth Hoderlein, Gerwin Zwosta, Anna Wachter sowie Miriam und Michael Hofmann für ihr Wirken. Pater Waldemar Brysch überreichte allen Bandmitgliedern eine Urkunde für ihr zehnjähriges Engagement. hs