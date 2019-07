Begeisterndes Konzert im Rosengarten

Für Begeisterung sorgte das Konzert der Blechbläserformation Ensemble Hundshaupten im Rosengarten von Schloss Thurn (Heroldsbach). Für ihr Sommerkonzert hatten die elf Bläser unter der Leitung von Bernhard Joerg eine bunte Mischung aus ernster und unterhaltsamer Musik im Programm.

Für viel Applaus sorgten dabei besonders die beiden Hauptwerke des Abends, Johannes Brahms' Haydn-Variationen in einem raffinierten Blechbläser-Arrangement und Jim Parkers "A Londoner In New York", eine Originalkomposition mit Big-Band-ähnlichen Sounds.

Im Rahmen der Konzertreihe des Kuratoriums für Kunst und Kultur im Forchheimer Land waren die Hundshauptener bereits zum fünften Mal in Folge im Schloss zu Gast. Akustik und Kulisse sorgten bei angenehmen Temperaturen für ein außergewöhnliches Konzerterlebnis.

Bereits am Freitag hatte das Ensemble sein Programm in Stein bei Nürnberg aufgeführt. Zum nächsten Mal im Landkreis Forchheim zu hören sind die Blechbläser voraussichtlich beim Konzert der Kulturpreisträger am ersten Advent in der Basilika Gößweinstein. red