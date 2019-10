Begehung zum Thema Photovoltaik

Der Bund Naturschutz in Ebensfeld lädt alle Interessierten zu einer Ortsbegehung zum Thema "Photovoltaik" am Dienstag, 22. Oktober, um 17.30 Uhr nach Kleukheim ein. Im Kapellenweg 8 bei Familie Scherg wird eine neue Photovoltaikanlage nach dem Eigenverbrauchssystem "Cloud" und im Nachbarhaus bei Familie Lang eine ebenfalls neu errichtete Sonnenstromanlage mit einem Batteriespeicher angeschaut. Offene Fragen werden vor Ort besprochen. Wer Lust hat, kann mit dem Fahrrad nach Kleukheim fahren. Treffpunkt ist hierzu um 17.10 Uhr in Ebensfeld in der Kellerstraße/Obere Mühlgasse beim Kreuz. red