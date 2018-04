Begehung in Fatschenbrunn

Zur Einrichtung eines Kulturhistorischen Lehrpfads in Fatschenbrunn im Rahmen der europäischen Kulturwege findet am heutigen Freitag eine Begehung statt. Dazu sind alle Interessierten eingeladen, wie der Initiator Franz Hümmer mitteilte. Der Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Sportplatz im Oberauracher Gemeindeteil. red