Begehung für Waldbesitzer später

Der Voranbau von Baumarten wie Tanne oder Buche unter einem Altholzschirm ist eine Möglichkeit zur Vorbereitung eines Bestandsumbaus oder des Aufbaus eines mehrstufigen Bestandes mit Licht und Schattbaumarten. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass Buchen und Tannen mit einer besseren Qualität wachsen, wenn sie ihre Jugend im Halbschatten größerer Bäume verbringen konnten. Der Voranbau ermöglicht auch das Einbringen von Laubbaumarten in reinen Nadelholzbeständen. Marcus Weigel von der Waldbesitzervereinigung Lichtenfels-Bad Staffelstein sowie Wolfgang Tschödrich vom Forstrevier Lichtenfels erläutern bei der Fortbildung am Freitag, 20. März (ursprünglich für Freitag, 13. März, angekündigt), am Beispiel von vorhandenen Flächen die Bedingungen für einen erfolgreichen Voranbau und die Fördermöglichkeiten von staatlicher Seite. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Wanderparkplatz in Kleinziegenfeld. red