Begegnungstag für Seniorenkreise

Die Verantwortlichen und Vorstandschaftsmitglieder der kirchlichen Seniorenkreise im katholischen Dekanat Haßberge, Bereich Ebern, sind für Mittwoch, 19. Februar, zu einem ganztägigen Begegnungstag nach Kirchlauter eingeladen. Im Gemeindezentrum wollen die Teilnehmer ab 9.30 Uhr zusammen mit dem Diözesan-Altenseelsorger Pfarrer Franz Schmitt aus Frickenhausen zu dem Thema "Unterwegs sein - sieben Stunden Zeit für mich" Impulse und Anregungen erarbeiten. Dieser Tag soll laut Ankündigung von Dekanatsseniorenleiter Bruno Deublein auch Hilfen für die Weiterbehandlung des Themas in den örtlichen Seniorengruppen vermitteln. Je Seniorenkreis sollten zwei Teilnehmer dabei sein. Für die Hin- und Rückfahrt sollen nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften gebildet werden. Anmeldungen sind bis 12. Februar beim Diözesanbüro in Haßfurt (Telefonnummer 09521/619 60, oder Fax 09521/619619 oder E- Mail an dioezesanbuero.has@bistum-wuerzburg.de) erbeten. on