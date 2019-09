Begegnungsfeierabend in Hofheim

Am Montag, 23. September, findet ab 16 Uhr im Rot-Kreuz-Haus in Hofheim ein Begegnungsfeierabend der Hofheimer Gemeindeallianz im Rahmen der interkulturellen Wochen im Landkreis Haßberge statt. Bürgermeister Wolfgang Borst will Bilder von seiner Radtour durch Syrien Anfang der 90er Jahre zeigen. Es gibt die Gelegenheit zu "Stadtgesprächen" mit Zisa Zaby (Integrationslotsin im Landkreis Haßberge) und für das leibliche Wohl steht ein buntes Büffet bereit. Musik aus unterschiedlichen Ländern wird gespielt. Die Ansprechpartnerin für weitere Informationen ist Kerstin Brückner, erreichbar unter Rufnummer 09523/5033725 sowie E-Mail: kerstin.brueckner@ hofheimer-land.de. red