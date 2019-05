Begegnungen und gute Gespräche in Taizé

Die Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit Haßberge veranstaltete eine Fahrt nach Taizé.

Der Ort liegt im südlichen Burgund und ist berühmt für seine ökumenische Gemeinschaft, die vor allem Jugendliche anspricht. Wer nach Taizé kommt, erlebt eine eigene Atmosphäre, geprägt durch Gesang, Gebet, Stille und einfaches Leben. Dreimal täglich treffen sich die Pilger und Brüder in der Kirche zu den Gottesdiensten. Der Vormittag ist geprägt durch die Bibeleinführung, die am Nachmittag in Gruppenarbeit vertieft wird. Die Dauer des Abendgottesdienstes ist unbegrenzt. Diese Spiritualität ist in der ganzen Anlage zu spüren, wie die Veranstalter beschreiben. Selbst vor der Essensausgabe gibt es kein Drängeln. Zudem ist jeder aufgerufen, sich an den Diensten zu beteiligen. Darüber hinaus ist Zeit für Begegnungen, gute Gespräche, Spaß und Gemeinschaft in geselliger Runde, um die vielen Tausend Gäste aus ganz Europa zu erleben.

Das Motto für 2019 lautet: "Vergessen wir die Gastfreundschaft nicht." Das ermöglicht, neue Bekanntschaften zu schließen. So wurde die Woche für die Haßberge-Gruppe ein Erlebnis, sowohl für die Jugendlichen wie auch die jung Gebliebenen; die Altersgrenze beginnt ab 15 Jahren und ist nach oben offen. red