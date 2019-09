Das Referat Frauenseelsorge im Bistum Würzburg lädt ehrenamtlich tätige Frauen in den Pfarreien im Dekanat Haßberge zum Begegnungstag ein. Rund um das Thema "Beherzt! - Begegnungen mit klugen Frauen in Märchen" leitet die Referentin Helena Beuchert am Dienstag, 5. November, von 9.30 bis 16 Uhr im Antonia-Werr-Zentrum Sankt Ludwig in Koltzheim den Tag, wie das Diözesanbüro in Haßfurt mitteilte. In der Bibel wird von mutigen und starken Frauen berichtet, und viele Märchen erzählen von klugen Bauerntöchtern, die Königinnen wurden, und listigen Dienstmädchen, die selbstbewusst für ihr Glück sorgten. Viele interessante, lustige und nachdenkliche Geschichten ermutigen dazu, die Fähigkeiten von Frauen zu erkennen und zum Vorteil aller zu nutzen. Es fährt ein Bus. Das Angebot ist für alle ehrenamtlich in den Pfarreien tätigen Frauen kostenfrei (Anmeldung bis 26. September und Auskunft: Diözesanbüro Haßberge, Haßfurt, Telefon 09521/61960). red