Begegnungen in Tansania

15 Jahre ist es her, dass eine Jugenddelegation des evangelisch-lutherischen Dekanats Bamberg sich auf den Weg gemacht hat, um die Partnerdiözese Meru in Tansania zu besuchen. Jetzt sind wieder sechs junge Menschen aus der Bamberger Region gemeinsam mit dem Dekanatsjugendreferenten Benjamin Lulla in Afrika, um bis zum 27. August Gemeinden und Projekte kennenzulernen und vor allem den Menschen in Meru zu begegnen, teilt das Dekanat mit. Pfarrerin Anne Schneider, die selbst zehn Jahre in Tansania gelebt und gearbeitet hat, gestaltete gemeinsam mit Pfarrer Christoph von Seggern die Abschiedsfeier am Samstag, bei der auch Teilnehmer der Jugenddelegation von 2004 mit dabei waren. Sie übergaben den aktuellen Teilnehmern ihr Tagebuch von damals, das die jungen Leute jetzt in Afrika fortschreiben können. Eindrücke und Erfahrungen aus Tansania können Interessierte auch unter http://www.ej-bamberg.de/meru-blog nachlesen. red