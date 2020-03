Begegnungen in Israel

Nach Israel und Jordanien führte eine Reise der evangelischen Kirchengemeinde Rentweinsdorf. 35 Personen fuhren mit, wie die Kirchengemeinde mitteilte. Die Leitung hatte Renate Becker.

Nach der Ankunft in Tel Aviv ging die Fahrt zum See Genezareth und den heiligen Stätten Kapernaum, Tabgha sowie Berg der Seligpreisungen. Eine Bootsfahrt auf dem See Genezareth beeindruckte.

In Jordanien besichtigte die Gruppe die Ausgrabungen von Jerash. Die St.-Georgs-Kirche in Madaba, der Berg Nebo und die Felsenstadt Petra sowie eine Jeep-Tour im Wadi Rum waren die nächsten Ziele, bevor die Rentweinsdorfer über den Grenzübergang bei Eilat nach Israel zurückreisten.

Bademöglichkeiten im Roten und im Toten Meer waren ein besonderes Erlebnis. Massada, En Gedi, die Taufstelle am Jordan, und Jericho waren weitere Ziele, bevor man Bethlehem und die Rehabilitationseinrichtung "Life Gate in Beit Jala" besuchte. Der deutsche Leiter Burghard Schunkert berichtete über die Situation der Christen in Palästina. Weitere Stationen waren Jerusalem mit Via Dolorosa, dem Ölberg dem Garten Gethsemane und der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Es sind viele Eindrücke, die im Gedächtnis bleiben, heißt es in der Mitteilung der Kirchengemeinde. "Aber es waren vor allem Begegnungen mit Menschen, die uns fremd waren, die uns eine Zeit lang begleitet und die uns Land und Leute erschlossen haben." red