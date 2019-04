Der Pfarrgemeinderat Viereth und die Kath. Erwachsenenbildung Bamberg laden ein zu dem Vortrag "Begegnung zwischen Afrika und Europa. Interkulturelle Lernprozesse". Die große weite Welt begegnet uns fast täglich in Form von Meldungen, internationalen Speisen und manchmal unmittelbar durch Menschen aus anderen Ländern, Religionen und Kulturen. Es ist eine Begegnung, die Toleranz- und Dialogbereitschaft erfordert. Anhand von Bildern erzählt der Comboni-Pater Roberto Turyamureeba, der im Erzbischöflichen Ordinariat für das Referat "Weltkirche" tätig ist, über seine verschiedenen Begegnungen mit Menschen in einigen afrikanischen Ländern sowie aus seiner eigenen missionarischen Erfahrung in Deutschland. Die Veranstaltung findet heute um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Viereth in der Klosterstraße statt. red