Begegnung mit Maria

Zum Fest Mariä Heimsuchung findet unter dem Motto "Maria mit dir unterwegs" ein besonderer Abend der Begegnung im Schönstattzentrum auf dem Marienberg am Montag, 2. Juli, statt. Beginn ist um 18:30 Uhr in der Hauskapelle.

Es ergeht herzliche Einladung zu diesem besonderen Abend der Begegnungen - auch und gerade mit Maria. Schwester Hiltraude Burkard gibt eine Einstimmung in Wort und Bild wie es sich anfühlen kann, mit Maria unterwegs zu sein. Nach der festlichen Eucharistiefeier wird in einer Rosenprozession zum Heiligtum der Verbundenheit gepilgert. Der Abend wird mit einem kleinen Imbiss und frohen Begegnungen beendet. Die Pilgerkreisteilnehmer möchten ihr Pilgerheiligtum mitbringen. red