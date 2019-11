Begegnung mit Israel

Vom 31. Mai bis 10. Juni 2020 veranstaltet der Kreisjugendring (KJR) Haßberge in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Haßberge eine Jugendbegegnungsfahrt in die israelische Partnerstadt des Kreises Haßberge. Seit fast 35 Jahren finden Begegnungen zwischen den Jugendlichen des Landkreises und der Stadt Kir-yat Motzkin statt.

Kiryat Motzkin liegt nördlich von Haifa und hat rund 45 000 Einwohner. Teilnehmen können Jugendliche aus dem Landkreis Haßberge zwischen 14 und 17 Jahren.

Im Mittelpunkt der Fahrt steht der siebentägige Aufenthalt in einer israelischen Familie in Kiryat Motzkin. Die Jugendlichen aus dem Kreis Haßberge sollen Israel kennenlernen. Programmpunkte sind Haifa, Bahai-Tempel, Golan-Höhen, Naturreservate, See Genezareth, Totes Meer und Jerusalem. Themen sind auch der Holocaust und die heutige politische Lage in Israel.

Nähere Informationen gibt Fahrtenleiterin Susanne Makowski, Ruf 0176/70384541. In der KJR-Geschäftsstelle liegen Ausschreibungen bereit. red