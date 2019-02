Begegnung mit dem Pfarrpatron Thomas

Im Jahr des 150. Weihejubiläums der Pfarrkirche St. Thomas drehte sich beim Kinderbibeltag dieses Mal alles um den heiligen Thomas, dem Pfarrpatron für das Wallenfelser Gotteshaus. Der Einladung des Vorbereitungsteams waren 23 Kinder gefolgt. Mitglieder der Katholischen Jugend, das Team vom Kindergottesdienst mit Silvia Schirmer an der Spitze und Religionslehrerin Elke Hofmann-Kolb hatten wieder ein abwechslungsreiches Programm ausgearbeitet.

Unter dem Motto "Glabbsd des... ?!" fand ein Familiengottesdienst statt, der von Silvia Wachter an der Gitarre musikalisch umrahmt wurde. Es dreht sich alles um die Geschichte von Jesus und Thomas (Joh 20,19-32). Die Bibelstelle, die alljährlich am Weißen Sonntag (in allen Lesejahren) Tagesevangelium ist, lieferte gleich Grund zur Aufregung. Der Apostel Thomas betrat die Kirche und beschwerte sich: "Könnt ihr euch vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man als ungläubiger Thomas in die Geschichte eingeht?" Beim Evangelium erfuhren die Gottesdienstbesucher mehr über die Begegnung von Jesus und Thomas, der von den Jüngern einen Beweis für das Erscheinen des auferstandenen Jesus verlangt hatte. "Selig sind, die nicht sehen und doch glauben" (Joh 20,29), wie Pater Jan anschließend in seiner Predigt verdeutlichte.

Nach dem Gottesdienst gingen die Aktivitäten im Pfarrheim weiter. Dann erkundeten die Kinder das Kirchengebäude, erklommen den 35 Meter hohen Kirchturm hinauf zu den Glocken, wo selbst die kleinste, dem heiligen Thomas geweihte Glocke immer noch 200 Kilogramm wiegt. Einen Blick in das Innere der Orgel ermöglichte Organistin Nina Zeuß, die viel von der "Königin der Instrumente" mit ihren 1260 Pfeifen zu berichten wusste. Viele Details konnten die Kinder in den 17 bunten Glasfenstern erkennen. Nicht bei allen reichte die Zeit für einen Blick in die Sakristei, wo auf die Kinder unter anderem der Blick auf die Monstranz und die heiligen Öle warteten. Ortsheimatpfleger Franz Behrschmidt gab zum Abschluss noch Informationen zu Bau und Ausstattung der Kirche, bevor die Erkundungstour mit einem Rückbezug zum Apostel Thomas endete: das Fenster mit der Szene aus dem Johannes-Evangelium und das auf dem Volksaltar stehende Thomas-Kreuz. red