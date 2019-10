Begegnung im Monat der Weltmission

Im Monat der Weltmission lädt das Internationale Katholische Missionswerk "Missio" München zum Vormittag der Begegnung mit den "Missio"-Projektpartnern Erzbischof Thomas Menamparampil und Schwester Cecilia Sad aus der Schwerpunktregion Nordostindien ein. Ein Gottesdienst wird am Sonntag, 13. Oktober, ab 9.30 Uhr in St. Otto gefeiert, danach ist Empfang im Pfarrzentrum St. Otto. Der Erzbischof emeritus Thomas Menamparampil hat sich als Friedensstifter einen Namen gemacht. Schwester Cecilia Sad gehört zur Volksgruppe der Khasi, die in Meghalaya oft in Armut lebt. Sie unterstützt die Menschen vor Ort, ermöglicht Bildung und leistet pastoralen Beistand. Anmeldungen zur Begegnung in St. Otto sind möglich bei Barbara Brustlein per E-Mail an b.brustlein@missio.de oder auch unter der Telefonnummer 089/5162-610. red