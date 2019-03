Befreiung von den Rundfunkbeiträgen

In Bayern wurde 2018 das sogenannte Landespflegegeld eingeführt. Landespflegegeld erhält derjenige, bei dem mindestens der Pflegegrad 2 anerkannt wurde. Wer das Landespflegegeld erhält, der wird auch vom Rundfunkbeitrag befreit, wenn er den Antrag auf Befreiung stellt. Anträge liegen in der VdK-Kreisgeschäftsstelle Forchheim (Seltsamplatz 2) auf. Weitere Auskünfte dazu erteilt die VdK-Geschäftsstelle auch telefonisch unter 09191/978250-0 oder per E-Mail an kv-forchheim@vdk.de. red