Beflaggung zum Tag der Arbeit am Mittwoch

Am Tag der Arbeit werden am Mittwoch, 1. Mai, die staatlichen Dienstgebäude in Bayern beflaggt. Auch Gemeinden, Landkreisen, Bezirken und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts wird es empfohlen. Den 1. Mai international als Demonstrationstag der Arbeiter zu begehen, wurde 1889 bei einem internationalen Kongress in Paris beschlossen. red