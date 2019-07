Auf Grundlage der entsprechenden Verwaltungsanordnung erfolgt am Samstag, 20. Juli, in Erinnerung an den Jahrestag des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944 und in Gedenken an den Deutschen Widerstand gegen das NS-Regime die Beflaggung aller staatlichen Dienstgebäude in Bayern. Auch den Gebietskörperschaften (Gemeinden, Städte, Landkreise, Bezirk) und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts wird empfohlen, entsprechend zu verfahren. red