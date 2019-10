Der Höhenrücken des Dornig liegt dem Staffelberg direkt gegenüber und hatte von der Bronzezeit bis ins Mittelalter eine herausragende Bedeutung für die Bevölkerung am Obermain. Bernhard Christoph wird darüber im Rahmen des Programms der Kultur-Initiative Bad Staffelstein (KIS) am morgigen Freitag in seinem Vortrag "Die vorgeschichtlichen Befestigungsanlagen am Dornigrücken" im Stadtmuseum am Kirchplatz berichten. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Die von Anton Köcheler, dem Leiter des KIS-Arbeitskreises "Archäologie", gefertigte Zeichnung zeigt beispielhaft, wie man sich die karolingisch-ottonische Burg aus dem 9. bis 10. Jahrhundert n. Chr. am Nordsporn des Dornig vorstellen kann.