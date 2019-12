Beethoven zu Gast bei Freunden in Gremsdorf

Zum 250. Mal jährt sich nächstes Jahr der Geburtstag des großen Ludwig van Beethoven - und dass seine Musik bis heute Groß wie Klein in den Bann zieht, konnte man am vergangenen Wochenende in ganz Deutschland erleben: Unter dem Motto "Beethoven bei uns" fanden Konzerte in Wohnzimmeratmosphäre statt, selbst organisiert von Musikern, Beethoven-Fans und Vereinen oder Musikschulen. In Gremsdorf fanden am Samstagabend und Sonntagmorgen insgesamt über 60 Zuhörer den Weg zu "Mina"-Musikunterricht, wo die Inhaberin Katrin Heinz-Karg am Klavier und der blinde Geiger Dave Günther "Beethoven und andere Leckerbissen" zum Besten gaben. Es wurde familiär schön, natürlich weihnachtlich und - sehr lustig.

Herzerfrischende Show

Was mit der "Mondscheinsonate" begann, ging über in zeitgenössische Stücke. Das Duo überraschte mit einer eigenen Version von Rolf Zuckowskis "Mitten in der Nacht", gesungen von Dave Günther, und trieb so manchem die Tränen der Rührung in die Augen. Weihnachtsklassiker wie "Stille Nacht", von allen Gästen gesungen, wurden genauso gut aufgenommen wie "River flows in you" von Yiruma. Immer wieder flochten die beiden Musiker Beethoven mit ein, zum Abschluss ging sogar Michael Jacksons "Heal the world" in die "Ode an die Freude" nahtlos über und begeisterte alle. "Beethoven wäre stolz auf euch gewesen", stand dann auch im Gästebuch geschrieben.

"Es ist herzerfrischend, wie die sogenannte Hochkultur auf Augenhöhe vermittelt werden kann", war aus dem Publikum zu hören. Denn Heinz-Karg und Günther führten humorvoll durchs Programm, hatten immer einen flotten Spruch auf den Lippen, und dass ein Stück auch mal unterbrochen werden musste, weil "die Noten durcheinandergeraten" sind, wurde sofort verziehen - man hätte sogar meinen können, dass dies zur "Show" gehörte. Spontan sangen Anwesende Lieder mit, und sogar die neunjährige Tochter der Pianistin sang mit toller Stimme "99 Luftballons" von Nena.

"Beethoven bei uns" hätte bei "Mina" also auch "Beethoven & Friends unter Freunden" heißen können. Die eingegangenen Spenden der Besucher gehen an "Toy Run" in Erlangen, einen Verein, der schwer- und todkranken Kindern Wünsche erfüllt.

Dave Günther wird übrigens ab Januar in der inklusiven Musikschule von Katrin Heinz-Karg als Instrumentallehrer für Geige und Klavier das Team unterstützen. Magdalena Aderhold