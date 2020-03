Beethoven ist Thema bei "Kultur auf der Höhe"

Der Pressecker Verein "Kultur auf der Höhe" lädt am Mittwoch, 18. März, um 20 Uhr zu einem Vortrag in die Gaststätte "Pressecker Hof" ein. Zum Thema "Mein persönlicher Beethoven" wird Edina Thern sprechen.

Der Geburtstag Ludwig van Beethovens jährt sich heuer zum 250. Mal. "Dieser Vortrag ist ein Versuch, meine Liebe zu seiner Musik am Beispiel seiner ersten Symphonie in Bildern und Kurzvideos zu veranschaulichen" so Thern. Ihr Vater, ein leidenschaftlicher Verehrer von Beethovens Musik, habe Symphonien vom Radio mit seinem Spulentonbandgerät aufgenommen. "Seit meiner Geburt tönte diese Musik in unserem Haus."

Zu Beethovens 200. Geburtstag sei sie 16 Jahre alt gewesen und habe mit ihrem Vater Konzerte in vollen Sälen und mit allen Sinnen erlebt. "Beethovens Musik spiegelt meine Kindheit und Jugend", so Edina Thern.

Auch der Posaunenchor Presseck wird an dem Abend zu hören sein. red