Beeinträchtigungen bei der Wasserversorgung

In den Ortsteilen Pfaffendorf, Burkheim, Spiesberg, Zeublitz, Trebitzmühle und Strössendorf kann es am Montag, 18. Februar, von 7 bis etwa 18 Uhr zu Druckschwankungen und Unterbrechungen in der Wasserversorgung kommen. Grund dafür sind dringende Montagearbeiten an der Trinkwasserhauptleitung. Das Wasserwerk bittet daher die Bürger, einen Vorrat an Trinkwasser anzulegen. Auch sollten in diesem Zeitraum keine Waschmaschinen, Geschirrspüler et cetera eingeschaltet werden. Bei Rückfragen ist das Wasserwerk unter der Rufnummer 0170/ 6030329 erreichbar. red