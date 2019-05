Eine ornithologische Führung bietet das Naturpark und Biosphärenreservat Rhön mit dem Bund Naturschutz am Sonntag, 26. Mai, im Ofenthaler Berg bei Hammelburg an. Dabei wird unter der Leitung von Dr. Tobias Gerlach und Oskar Jungklaus die beeindruckende Vogelvielfalt in den Schutzgebieten und Weinbergshängen erkundet. Treffpunkt ist um 16 Uhr am ADAC-Parkplatz. sek