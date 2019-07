Beeindruckende Szenen

Dem Trebgaster Bühnenfotograf Martin Ritter ist es wieder gelungen, die Akteure der diesjährigen Stücke im richtigen Moment mit seiner Kamera festzuhalten.

Auf dem Weg zu ihren Plätzen im Zuschauerraum können sich die Besucher der Naturbühne jetzt im Foyer davon überzeugen, sich schon einmal auf den folgenden Theaterabend einstimmen und einen ersten Eindruck von dem gewinnen, was sie kurz darauf live auf der Bühne zu sehen bekommen.

"Der Begriff ‚Flüchtigkeit‘ hat verschiedene Definitionen", erklärte Martin Ritter den zahlreichen Besuchern das Motto seiner Vernissage. "Neben der Bedeutung in der Physik gibt es ihn auch in der Kunst, speziell bei Performance und Theater." Würde man etwas auf Video festhalten, oder einen Film drehen, wäre die Flüchtigkeit weg und man würde das Gegenteil bewirken: Es wäre damit geschaffen für die Ewigkeit.

Flüchtigkeit unterbrechen

Sein Gedanke dabei war, die Flüchtigkeit zu unterbrechen und das Medium, das sind in diesem Fall die Schauspieler, festzuhalten. "Ich habe versucht, den Augenblick, den ich auf der Bühne vorgefunden habe, nicht nur abzulichten, sondern dem Bild auch eine Tiefe zu geben, und damit die Flüchtigkeit des Mediums festzuhalten." Dieses Detail, auf der er sich in diesem Moment konzentriere, könne der Besucher bei der Betrachtung des jeweiligen Stücks so nicht wahrnehmen, weil rings herum so viel passiert. "Wenn es mir gelungen ist, dass sich der Zuschauer hinterher darüber Gedanken macht, dann habe ich meine mir selbst gestellte Aufgabe erfüllt." "Was mich an Deinen Bildern immer fasziniert, ist die Art, wie Du Dich den Objekten, wie hier den Schauspielern, fast unbemerkt näherst, ohne sie zu stören, und mit einer Geduld wunderbare Momente festhältst", war Bürgermeister Werner Diersch (SPD) beeindruckt. Anhand weniger Bilder eines Stücks könne man schon ablesen, wie dabei eine Beziehung zu dem jeweiligen Medium entstehe. Vorsitzender Siegfried Küspert dankte Martin Ritter für seine tolle Arbeit. "Die Schauspielerinnen und Schauspieler freuen sich immer riesig, wenn sie nach der Saison diese Bilder mit nach Hause nehmen dürfen.