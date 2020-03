Beeindruckende Bilder aus Siebenbürgen

Am kommenden Montag eröffnet Landrat Klaus Löffler um 17 Uhr in der Kronacher Galerie im Landratsamt die Ausstellung "Siebenbürgen 2017" mit Bildern von Christa Apel und Claus Züchner aus Kronach. Die beiden Fotografiebegeisterten sind seit 20 Jahren gemeinsam rund um den Erdball unterwegs und sammeln Eindrücke an verschiedensten Orten und bei unzähligen Begegnungen mit Einheimischen. Viele ihrer Erlebnisse fangen sie respektvoll mit ihren Digitalkameras ein und präsentieren die Ergebnisse nicht nur im Foto-Amateur-Club Mainleus-Kulmbach, bei dem sie aktive Mitglieder sind, sondern auch in eigenen Ausstellungen. Bei der Ausstellungseröffnung mit Aufnahmen von einer Reise durch eine der schönsten Gegenden Rumäniens werden sie von ihren Erlebnissen erzählen. Die Ausstellung mit Landschaftsansichten, Architekturbildern und Menschenporträts kann bis zum 27. März bei freiem Eintritt besucht werden. red