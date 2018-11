Bedürftigen Kindern eine Freude bereiten

"Die sind nicht für uns. Die bekommen arme Kinder, die ganz weit weg wohnen", erzählen Isabella, Max und Alissa und zeigen auf einen Berg weihnachtlich verpackter Geschenkpakete, der in der Eingangshalle lagert. "Kinder helfen Kindern" lautet das Motto der großen Benefizaktion des Service-Clubs "Round Table 146" in Kulmbach und "Ladies' Circle Deutschland", an der sich auch die Kathi-Baur-Kindertagesstätte und die Grundschule in Altenkunstadt beteiligten.

In beiden Einrichtungen kann sich das Ergebnis sehen lassen. "Bei uns sind 45 Päckchen zusammengekommen. Dazu ein Kinder-Rucksack und ein Puppenwagen", freut sich Kindergartenleiterin Claudia Spieler. In der Grundschule wurden Rektor Stefan Kern zufolge 70 Geschenkpakete gespendet. Beim 1985 gegründeten "Round Table 146" in Kulmbach handelt es sich um eine parteipolitisch und konfessionell neutrale Vereinigung junger Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren, die sich im Rahmen von Service-Projekten für ihre Mitmenschen engagieren. "Ladies' Circle Deutschland" ist das weibliche Pendant dazu. Mit ihrer Aktion möchten die beiden Organisationen dazu beitragen, dass auch arme Kinder in Rumänien, Moldawien und der Ukraine sich auf Weihnachten freuen können. Kinder, an die zum Christfest niemand denkt und deren Eltern nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, ihnen ein Geschenk zu machen. Beide Organisationen verteilen die Päckchen bis ins tiefste Hinterland an Waisen- und Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen sowie an Behinderteneinrichtungen.

Zum sechsten Mal dabei

"Unsere Kindertagesstätte macht bei dieser Aktion zum sechsten Mal mit und die Spendenbereitschaft der Eltern ist nach wie vor groß", erklärt Claudia Spieler. Zum ersten Mal unterstützt die Grundschule die "Round Table" - Benefizaktion. "Sozial engagiert sind wir aber schon seit vielen Jahren", betont Stefan Kern. Der Inhalt der Geschenkpäckchen reicht von Spielsachen und Kinderkleidung über Hygieneartikel, Mal- und Schreibutensilien bis hin zu Süßigkeiten. Im Beisein der Mädchen und Jungen holte Christian Backert, dessen Kinder die Kathi-Baur-Kindertagesstätte beziehungsweise die Grundschule besuchen, die liebevoll verpackten Weihnachtspakete ab. Backert dankt den Kindern, den Eltern, Lehrern und dem Kita-Personal für die Unterstützung. bkl