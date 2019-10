Bedrohung im Hotel: Mann festgenommen

Ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurde am Freitag festgenommen, der einen 19-Jährigen mit einer Waffe bedroht hatte.Der 20-Jährige hatte sich am Donnerstag unter falschem Namen in ein Hotel eingemietet. Morgens kam es im Zimmer des Mannes zu einem Streit mit zwei weiteren Personen. In Folge dessen zog er eine Waffe und bedrohte einen 19-Jährigen. Der flüchtete und verständigte später die unterfränkische Polizei. Beamte des Spezialeinsatzkommandos konnten den 20-Jährigen später festnehmen. pol