Bedroht und erpresst

Zwei unbekannte Täter erpressten am Donnerstagnachmittag in der Coburger Innenstadt einen 16-Jährigen, indem sie Geld forderten und ihn mit einer Schusswaffe bedrohten. Die Polizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Laut Aussagen des 16-Jährigen ging er um 16.20 Uhr an der Heiligkreuzschule vorbei und folgte der Straße "Schleifanger" flussabwärts. Am dortigen Wasserhäuschen sprachen ihn die Täter in gebrochenem Deutsch an und forderten Bargeld. Bei ihrer Forderung sollen die Täter eine Schusswaffe auf den 16-Jährigen gerichtet haben.

Zeugen gesucht

Nachdem er einen zweistelligen Eurobetrag aushändigte, flüchteten die Räuber durch eine Gasse in Richtung Blumenstraße. Der 16-Jährige erstattete rund eineinhalb Stunden nach der Tat Anzeige bei der Polizei. Die Täter waren männlich, rund 1,65 und 1,78 Meter groß, etwa 19 Jahre alt, schlank, sprachen gebrochen deutsch, arabisches Aussehen. Gekleidet waren sie insgesamt dunkel.

Die Kripo Coburg ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat die beschriebenen Personen im Bereich der Heiligkreuzschule, am Lauterbach oder am Wasserhäuschen beobachtet? Wer hat die Täter auf der Flucht durch die Blumenstraße gesehen? Hinweise nimmt die Kripo (09561/6450) entgegen. pol