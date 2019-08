Bedroht und beleidigt

Am Dienstagabend musste eine Polizeistreife zu einem Einsatz in die Obere Stadt fahren. Dort soll ein 60-jähriger Mann aus dem Landkreis Wunsiedel von einem 49-jährigen Kronacher mit diversen Schimpfwörtern betitelt und auch noch bedroht worden sein. Beim Eintreffen der Polizeistreife zeigte sich der Beschuldigte äußerst aggressiv und wirkte zudem alkoholisiert. Ein Test ergab einen Alkoholwert von über zwei Promille. Der Mann wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen und später seiner Lebensgefährtin überstellt. Gegen den Beschuldigten wird wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt. pol