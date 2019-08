Lichtenfels vor 16 Stunden

Bedienung ohrfeigt unflätigen Gast

Wohl auch die über 2,1 Promille veranlassten einen 38-jährigen Lichtenfelser am frühen Samstagmorgen dazu, dass er eine Bedienung in einem Pub am Arm packte und sie beleidigte. Die 30-Jährige ließ sic...